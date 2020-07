Djokovic en echtgenote testen negatief op coronavirus

Franse aanklagers willen Benzema laten berechten voor afpersen Valbuena

20:11 Het Openbaar Ministerie in Versailles wil dat aanvaller Karim Benzema van Real Madrid wordt berecht voor zijn aandeel in een poging tot afpersing van zijn toenmalige collega-international Mathieu Valbuena met een sekstape. De Franse spits wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De onderzoeksrechter moet nu gaan beslissen of het daadwerkelijk tot een strafproces komt.