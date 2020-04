Djokovic en Murray stellen perfecte tennisser samen: ‘Jij bent fysiek sterk, maar hebt geen grote biceps!’

Service: Nick Kyrgios en John Isner

Djokovic kiest voor Isner en Kyrgios. ,,Nick heeft, met zijn lengte, de beste service die ik ooit heb gezien.’’ Daar sluit Murray zich bij aan. ,,Als je de lengte van John aan Nick zou geven... En de manier hoe Nick zich opwarmt is ook al zo bizar. Hij doet bijna niks om zijn schouders op te warmen, maar toch slaat hij geweldige services.’’

Return: Andy Murray en Novak Djokovic

Voor de return kiezen de Serviër en de Brit voor elkaar. Djokovic: ,,Ik ga voor jou. Tegen jou spelen is op elke ondergrond lastig. Maar als ik tegen Roger Federer, Rafael Nadal of jou moest serveren, vond ik het tegen jou het moeilijkst. Werkelijk alles kwam namelijk terug.’’ Murray gaat juist voor Djokovic. ,,Jij mist echt zelden een return.’’

Forehand: Juan Martin Del Potro en Rafael Nadal

Djokovic kiest de forehand van Del Potro als beste. ,,De reus van Tandil. Ik houd van de forehand van Fernando Gonzales, maar ik ga voor Delpo.’’ Murray kiest juist voor Nadal. ,,Misschien was er in zijn carrière een periode waarin zijn forehand hem in de steek liet, maar dat gebeurde maar zelden in een set waardoor hij een wedstrijd verloor. Op die momenten staat hij er altijd.’’

Backhand: Andy Murray en Novak Djokovic

Ook voor de backhand kiezen Murray en Djokovic voor elkaar. Djokovic heeft slechte ervaringen met de backhand van Murray. ,,Je mist bijna nooit en bent constant. Daarmee maak je het leven van tegenstanders echt zuur. Ik kwam er als ik tegen jou speelde gewoon niet doorheen, aan die kant.’’ Daar is Murray het niet mee eens. ,,Je kwam er een paar keer best goed doorheen, haha.’’

Volley: Roger Federer

Djokovic vindt Federer een van de meest complete spelers tegen wie hij ooit heeft gespeeld. ,,We weten allemaal hoe geweldig hij is. Wat ik nog een beetje onderschat aan hem vindt, is zijn kwaliteit om op de moeilijkste momenten voor de mooiste volleys te gaan.’’ Daar sluit Murray zich bij aan. ,,Er zijn misschien wel tennissers die op bepaalde momenten beter volleyen, maar Federer is all-round. Hij heeft er het gevoel voor en is een van de weinige tennissers die onder druk voor een volley gaat.’’

Mentaal: Rafael Nadal

Ook hier zijn Djokovic en Murray het roerend met elkaar eens. ,,Van de Grote Vier (Djokovic, Federer, Nadal, Murray, red.) is hij degene die de meeste blessures heeft gehad’’, aldus Djokovic. ,,Om het seizoen raakte hij voor enkele maanden geblesseerd en toch keerde hij weer terug op topniveau. Als hij de baan opkomt, maakt hij al direct indruk op je. Zowel mentaal als fysiek echt een geweldenaar.’’ Murray: ,,Zijn mentaliteit is ongelofelijk, zelfs al op achttienjarige leeftijd. Dat is echt uniek voor jonge tennissers.’’

Fysiek: David Ferrer en Novak Djokovic

Djokovic: ,,Ik ben echt dol op de vechtersmentaliteit van Ferrer. Hij is altijd echt een strijder op de baan. Ik twijfel heel erg tussen Ferrer en Dominic Thiem, maar Ferrer krijgt de voorkeur. Hij heeft enorm lang op hoog niveau getennist.’’ Murray gaat voor Djokovic. ,,Jij bent fysiek echt heel goed. Alleen je biceps zijn niet zo groot, haha!’’ Murray ziet in Gael Monfils veel potentie. ,,Wat hij fysiek kan doen is gewoon een grap. De dingen die ik hem heb zien doen, zijn echt onwerkelijk.’’