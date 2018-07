Djokovic finalist na zoveelste thriller op Wimbledon

Door Rik Spekenbrink



De toeschouwers op het Centre Court hadden enorme mazzel. In plaats van alleen de vrouwenfinale waren ze ook getuige van het slotakkoord van de tweede halve finale bij de mannen, die vrijdagavond net na 23 uur Engelse tijd gestaakt moest worden. Het werd 2,5 uur genieten.



Want Novak Djokovic en Rafael Nadal gingen vanmiddag gewoon verder waar ze gebleven waren. Vanaf het eerste punt was het niveau onverminderd hoog, de rally’s lang en intens. De Serviër had de avond ervoor een belangrijke slag geslagen door de derde set te winnen. In een adembenemende tiebreak had Nadal drie setpunten, maar miste ze, Djokovic won met 11-9. Hij had ook de eerste set gewonnen, het tweede bedrijf was voor Nadal.



Djokovic leek bij de hervatting, uiteraard opnieuw onder gesloten dak, het scherpst. Hij kreeg in de openingsgame van de vierde set meteen twee breekpunten, maar Nadal won de lange game. En hij brak zijn tegenstander direct daarna wel. Djokovic was net iets te passief, de Spanjaard kreeg overal zijn racket achter en won regelmatig uit geslagen positie toch het punt. Een zwakke game kostte Nadal aanvankelijk zijn voorsprong (van 0-3 naar 3-3), maar hij was duidelijk de betere en rondde de vierde set af met 3-6, ondanks een 0-40 bij het uitserveren. Djokovic was gefrustreerd, ramde vier keer met zijn racket tegen zijn schoen.



Maar hij was snel weer bij zinnen. De geweldige vijfde set ging lange tijd gelijk op. Aanvankelijk met snelle servicegames, vanaf 4-3 voor Djokovic een paar games met breekkansen voor beiden. De Serviër ging steeds vaker stuiteren voor zijn opslag (soms wel 16 keer), Nadal steeds harder kreunen als hij aanlegde voor een forehand.



Op 7-7 kwam Djokovic in de problemen, maar werkte drie breakpoints op geweldige wijze weg. De fenomenale game voelde al als een eerste beslissing. Djokovic kreeg op 8-7 ook een eerste matchpoint, maar met een fraai dropshot redde Nadal zijn partij. Het was uitstel van executie. Op 9-8 was er geen houden meer aan en brak Djokovic zijn rivaal op love om de finaleplaats veilig te stellen.



Het was de 52ste ontmoeting tussen beide tennisgrootheden. De onderlinge stand is nu 27-25 voor Djokovic. Die gaat morgen op voor zijn vijfde Wimbledon-finale. Hij won het toernooi driemaal. De Serviër kampte afgelopen anderhalf jaar met een diversiteit aan problemen. De motivatie was weg, privé was het onrustig, hij moest geopereerd worden aan een elleboogblessure en wisselde van coach: Andre Agassi eruit, oudgediende Marian Vajda erin. Het duurde een paar maanden voordat Djokovic alles weer op de rit had. Maar op Wimledon klopt voorlopig alles.