Djokovic gaat in Toronto door met winnen

,,Ik ken Basic, ik heb met hem getraind, maar ik had nog nooit tegen hem gespeeld'', zei Djokovic. ,,Het was daarom niet eenvoudig om mijn ritme te vinden aan het begin van de partij.'' De 31-jarige Serviër kende vanwege de naweeën van een elleboogblessure een moeizame start van het seizoen, maar de laatste maanden liet hij zijn oude klasse weer zien. Het leverde Djokovic vorige maand in Londen zijn vierde Wimbledon-titel op. Hij nam daarna een paar weken rust en keerde in Toronto terug op de baan.