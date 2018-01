Djokovic kent geen problemen bij eerste test na blessureleed

Djokovic brak vorig seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure. Hij sloeg dit jaar zijn eerste ballen in demonstratietoernooien. De partij tegen Young was zijn eerste echte test en die ging hem goed af.

Hij speelde wel met een ingepakte elleboog en had de nodige moeite zijn aangepaste service binnen de lijnen te slaan, maar verder was zijn spel van een indrukwekkend hoog niveau. ,,Het is vooral heerlijk weer op de baan te staan. Ik ben er nog nooit zo lang uit geweest en dat was best even wennen'', aldus Djokovic.