Djokovic klaar op Australian Open na nieuwe stunt Chung

Djokovic was een gewaarschuwd man en wist dat hij de jonge Zuid-Koreaan niet moest onderschatten. Chung had in de derde ronde de als vierde geplaatste Alexander Zverev gesloopt. De Serviër, afgezakt naar de veertiende plaats op de wereldranglijst, stond echter al met 4-0 achter voor hij het door had. Hij knokte zich terug in de wedstrijd en speelde zeker niet slecht, maar zijn tegenstander leek wel een kopie van hemzelf in zijn beste tijden. Chung pareerde steeds weer de ballen van Djokovic, in welke hoek hij ze ook sloeg.