Djokovic laat van zich horen vanuit quarantainehotel: ‘Ik voel de steun, wordt enorm gewaardeerd’

Novak Djokovic heeft voor het eerst gereageerd op de commotie rond zijn komst naar Australië. De nummer 1 van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Djokovic liet via social media weten blij te zijn met alle steun die hij krijgt. Fans en collega's namen het eerder al op voor de Serviër.

Nick Kyrgios vindt het maar niets hoe zijn land omgaat met Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Djokovic zelf liet via social media weten blij te zijn met alle steun die hij krijgt.

Kyrgios, die in het verleden vaak scherpe kritiek uitte op Djokovic, neemt het nu voor de Serviër op. ,,Kijk, ik geloof echt in actie ondernemen. Ik ben gevaccineerd vanwege anderen en voor de gezondheid van mijn moeder”, schrijft de Australiër op Twitter.

,,Maar hoe wij de situatie van Novak aanpakken is slecht, heel slecht. Kijk naar alle memes, naar de headlines; dit gaat over een van onze grootste kampioenen", aldus Kyrgios. ,,Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een mens. Doe het beter.”

Djokovic zegt dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te komen voor deelname aan de Australian Open. Volgens de Australische autoriteiten ontbreekt het bewijs daarvoor. Ze hielden Djokovic woensdag tegen op het vliegveld. De twintigvoudig grandslamwinnaar zit nu opgesloten in een quarantainehotel. Maandag dient de rechtszaak die Djokovic heeft aangespannen.

Volledig scherm Novak Djokovic. © REUTERS

Niet alleen Kyrgios is kritisch op de manier waarop Australië de situatie aanpakt. De Amerikaan John Isner, nummer 24 van de wereld, liet via Twitter ook van zich horen. ,,Het is niet goed wat Novak nu doormaakt. Er is geen rechtvaardiging voor de behandeling die hij krijgt. Hij volgde de regels, kreeg toestemming om Australië in te gaan en wordt nu tegen zijn wil vastgehouden. Dit is een schande”, aldus Isner, die de hashtag IStandWithNovak gebruikte.

Djokovic liet vanmiddag voor het eerst iets van zich horen sinds de commotie omtrent zijn komst naar Australië. Op social media bedankte hij de mensen voor alle steun. ,,Bedankt aan iedereen over de hele wereld voor de continue steun. Ik voel het en het wordt enorm gewaardeerd.”



Kort voor vertrek naar Melbourne plaatste Djokovic op Instagram een foto van zichzelf op een vliegveld. Sindsdien heeft hij zich niet meer in het openbaar uitgelaten. Zijn vader Srdjan deed dat wel. Hij vergeleek de behandeling van zijn zoon zelfs met het lot van Jezus Christus. ,,Jezus werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons. Nu proberen ze Novak op dezelfde manier te kruisigen en hem iets aan te doen”, sprak de vader van de twintigvoudig grandslamkampioen.

Minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken liet echter weten dat Djokovic helemaal niet wordt vastgehouden: ,,Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden, hij is vrij om het land te verlaten als hij dat wil. Onze douane zal dat dan faciliteren.”

Volledig scherm Nick Kyrgios. © EPA

Bekijk hieronder onze sportvideo's: