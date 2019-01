Djokovic levert door frustratie over felle lampen één set in tegen Shapovalov

Djokovic, op jacht naar zijn zevende eindzege de Australian Open, had het één set moeilijk tegen de 19-jarige Shapovalov. In het derde bedrijf vocht het Canadese talent zich uit verloren positie terug en won de set met 6-4. Het bleek een opleving van korte duur, want Djokovic gaf hem in de vierde set geen schijn van kans meer.



Djokovic had de eerste twee sets nauwelijks problemen met de jonge Shapovalov en was ook op dreef in de derde, totdat ergernis over het kunstlicht ineens vat op hem kreeg en hij zijn Canadese tegenstander liet terugkomen in de wedstrijd. De veertienvoudig grandslamwinnaar had last van de felle lampen, die bij aanvang van de derde set waren aangezet terwijl het nog volop dag was. Hij verzocht de umpire het licht uit te doen, maar kreeg niet zijn zin. ,,Het was volstrekt onnodig, we hadden nog zeker vier uur daglicht’', mopperde Djokovic.



De 31-jarige Serviër gaf de set weg (4-6) en nam een korte pauze om te bedaren. ,,Ik moest even de innerlijke storm luwen’', zei hij. Vervolgens gaf hij Shapovalov in de vierde set geen schijn van kans meer (6-0). ,,Het was door mijn fouten dat ik hem liet terugkomen, maar Denis liet wel zien dat hij kan tennissen. We gaan nog veel van hem horen.’’