Djokovic levert één set in tegen Shapovalov

Djokovic, op jacht naar zijn zevende eindzege de Australian Open, had het één set moeilijk tegen de 19-jarige Shapovalov. In het derde bedrijf vocht het Canadese talent zich uit verloren positie terug en won de set met 6-4. Het bleek een opleving van korte duur, want Djokovic gaf hem in de vierde set geen schijn van kans meer.



In de strijd om een plek in de kwartfinales moet Djokovic het opnemen tegen de als vijftiende geplaatste Rus Daniil Medvedev, die de Belg David Goffin in drie sets uitschakelde.