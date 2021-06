Djokovic na kraker met Nadal: ‘Deze komt in mijn top drie’

Djokovic gaf aan na zijn slechte start - Nadal kwam met 5-0 voor - toch goed in zijn vel te hebben gestoken. ,,Ik was er klaar voor, gemotiveerd, ook al verloor ik die eerste set. Tegen Nadal spelen is altijd een hels karwei. De bal die hij speelt, krijg je van geen enkele andere tegenstander. Om van hem te winnen, op deze baan, is als het moeten beklimmen van de Mount Everest. Ik was wel blij dat ik een paar dingen kon gebruiken van mijn zege op hem hier in 2015.” Na Robin Söderling was de Serviër zelf zes jaar geleden de tweede en tot vanavond laatste speler die Nadal in Parijs had teruggewezen.



Djokovic geeft zichzelf een halve dag om te genieten van de memorabele overwinning. Morgenmiddag gaat de knop om richting de finale, tegen Stefanos Tsitsipas. ,,Hij is de meest succesvolle speler dit seizoen, en steekt in een geweldige vorm. We hebben hier vorig jaar een epische wedstrijd gespeeld.”



Over zijn herstel leek Djokovic zich geen al te grote zorgen te maken. ,,Ik heb dat wel vaker in anderhalve dag moeten doen, na zo’n zware partij. Ik ben daar goed in geworden, gedurende al die jaren. En ik weet dat het zondag weer een uitdaging gaat worden. Maar ik wil hier ook heel even een beetje van genieten.”