Djokovic na zege blij met publiek, Nadal ontsnapt na marathonpartij aan uitschakeling

Topman Belgische Grand Prix: ‘Hoop dat Verstappen-fans de combi Spa-Zand­voort maken’

10:15 Door versoepelingen in België en een goede lobby met de overheid kan de Grand Prix in Spa-Francorchamps eind augustus waarschijnlijk voor een vol huis worden verreden. In Zandvoort, een week later gepland, ontbreekt dat perspectief voorlopig.