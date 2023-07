Djokovic naar derde ronde op Wimbledon, Tsitsipas rekent na vier uur af met Thiem en treft nu Murray

Na bijna 2,5 uur maakte Djokovic het af op de service van de nummer 70 van de wereld. De Australiër miste een eenvoudige volley, waarna Djokovic zichtbaar opgelucht het net opzocht. Het was al de 350e overwinning op een grand slam voor de 23-voudig grandslamkampioen.

,,Ik weet niet of ik hem zo snel in het toernooi al wilde treffen. Hij had wat pech in de tweede set, maar verdient een groot compliment voor hoe hij speelde”, zei Djokovic na zijn zege in drie sets. De titelverdediger wist de service van zijn tegenstander slechts drie keer te winnen.

Djokovic neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen de Zwitser Stan Wawrinka, die nog de Argentijn Tomás Martín Etcheverry treft. Door de regen op dinsdag en woensdag is het speelschema flink verstoord. Er zijn tennissers die nog niet zijn begonnen aan hun wedstrijd in de openingsronde, onder wie Botic van de Zandschulp. Thompson verloor in Rosmalen in de finale van Tallon Griekspoor, die het nu opneemt tegen Márton Fucsovics uit Hongarije.

Tsitsipas na vier uur te sterk voor Thiem

Stefanos Tsitsipas is door naar de tweede ronde van Wimbledon, waarin hij het mag gaan opnemen tegen publiekslieveling Andy Murray. De 24-jarige Griek won in de eerste ronde in een lange partij van Dominic Thiem. Na 3 uur en 57 minuten won hij in de supertiebreak met 10-8 van de Oostenrijker: 3-6, 7-6, 6-2, 6-7, 7-6.

Na bijna vier uur tennis op hoog niveau benutte Tsitsipas zijn derde wedstrijdpunt met een forehandpassing langs de lijn. Dat deed hij bij 9-8 in de matchtiebreak. Bij 6-6 in de vijfde set wordt er een beslissende tiebreak tot tien punten gespeeld. ,,Dit was best wel stressvol. We hebben allebei hard geknokt en een show opgevoerd. Deze wedstrijd leek oneindig te duren”, zei Tsitsipas (24) na afloop. De wedstrijd was al op dinsdag begonnen, maar onderbroken wegens de regen.

Tsitsipas neemt het in de tweede ronde op tegen de 36-jarige Schot Andy Murray, de Wimbledon-winnaar van 2013 en 2016. ,,Ik verwacht dat niemand me gaat aanmoedigen”, grapte de mondiale nummer vijf. ,,Als kind heb ik zijn eerste Wimbledontitel gezien. Hij is een geweldige strijder en zal niet snel opgeven, zeker niet in zijn woonkamer.”

Tsitsipas speelt op Wimbledon ook in het mannendubbel met zijn broer Petros en in het gemengd dubbelspel met zijn vriendin Paula Badosa, met wie hij sinds kort een relatie heeft.

