Djokovic niet meer beschikbaar voor spelersraad ATP

Ondanks dat besluit nomineerden zijn collega-tennissers hem onlangs als kandidaat bij de verkiezing voor een nieuwe spelersraad. Djokovic ging daarmee akkoord, maar stuit nu op de reglementen. ,,Helaas is het gezien de nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk dat ik me terugtrek van de kandidatenlijst", schreef hij op Twitter. ,,Ik wil geen conflict of onduidelijkheid creëren rond de verkiezing."



Djokovic, die in de spelersraad wordt vervangen door Andy Murray, herhaalde dat de door hem in september opgezette PTPA juist wil samenwerken met de bestaande sportautoriteiten. ,,We willen geen strijd, maar het is onduidelijk hoe de ATP de samenwerking ziet."



Onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer betreurden de afsplitsing die midden in de coronacrisis plaatsvond.