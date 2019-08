Djokovic op US Open soeverein naar achtste finales

Almelo is het geel van Teunissen nog niet vergeten

30 augustus ALMELO – De profronde van Almelo is vrijdagavond de laatste in een lange reeks van profcriteriums. Zonder de gekte van Daags na de Tour in Boxmeer, maar de jeugd van plaatselijke wielerclub De Zwaluwen en het publiek zijn de Toursuccessen van Mike Teunissen nog niet vergeten. Ook in Almelo komt hij als eerste over de meet.