Djokovic over vermiste Chinese tennisster: ‘Schokkend dat dit kan gebeuren’

Nederland en Noorwegen strijden in lege Kuip om WK-ticket

Nederland liet zaterdag in Montenegro een mooie kans op het WK-ticketliggen. Vanavond krijgt de ploeg van de geblesseerde bondscoach Louis van Gaal een herkansing tegen Noorwegen. Een punt is voldoende. Volg de kraker in een lege Kuip vanaf 18.30 uur in ons liveblog. Volg hier tegelijkertijd het duel van Turkije in Montenegro.

11:00