Djokovic steunt Osaka-boycot niet: ‘Praten met pers hoort bij de sport’

Naomi Osaka krijgt met haar boycot van de pers tijdens Roland Garros vooralsnog weinig steun van collega’s. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, begrijpt best dat de persconferenties lang niet altijd een pretje zijn voor sporters. ,,Maar het hoort er bij, het is onderdeel van het leven op de tour”, zei de Serviër, nadat hij de halve finales had bereikt van het graveltoernooi in Belgrado.

Osaka kondigde donderdag aan dat ze tijdens Roland Garros uit protest niet op de verplichte persconferenties zal verschijnen. ,,Ik heb vaak het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten. Dat geldt vooral als ik een persconferentie zie of er aan deelneem”, aldus de viervoudig grandslamwinnares, die tweede staat op de wereldranglijst bij de vrouwen. De boetes, 20.000 dollar per keer, neemt de 23-jarige Japanse voor lief. Osaka sloeg in haar carrière al bijna 20 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

,,Ze zal hier zo haar redenen voor hebben”, zei Djokovic. ,,Ik begrijp dat persconferenties soms onplezierig kunnen zijn. Het is niet altijd leuk, zeker niet na een verloren partij. Maar we moeten het doen, anders krijgen we een boete.”

Kiki Bertens liet via haar coach Elise Tamaëla weten in Parijs ‘gewoon’haar persmomenten te doen. ,,En verder vindt ze er niet zo heel erg veel van.”

Oud-tenniser John van Lottum had wél een duidelijke mening over Osaka. In een tweet noemde de voormalige prof haar ‘van god los.’

Volgens voorzitter Gilles Moretton van de Franse tennisfederatie, organisator van Roland Garros, maakt Osaka een ‘fenomenale fout’ met haar persboycot. ,,Dit kunnen we niet accepteren. We willen het tennis juist promoten.”

Toernooidirecteur Guy Forget zei ‘stomverbaasd’ te zijn over de beslissing van de Japanse. ,,We zullen zien hoe ze zich gedraagt naarmate het toernooi vordert. Ze geeft hiermee in ieder geval geen positief signaal af.”