Djokovic tegen Nadal weer volop in de schijnwepers: ‘Roland Garros voor mij moeilijkste grand slam om te winnen’

Als Nadal tegen Djokovic speelt, kan oom Toni weer openlijk juichen voor zijn geliefde neef

Het was zondag een duivels dilemma voor coach Toni Nadal (61). Hij is de oom van Rafael en als adviseur nauw betrokken bij Félix Auger-Aliassime. Gisteren stonden de twee tegenover elkaar in de vierde ronde van Roland Garros. In een zinderende vijfsetter won zijn neef na dik vier uur (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3).

30 mei