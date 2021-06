Novak Djokovic kan zich gaan opmaken voor een duel tegen titelverdediger Rafael Nadal in de halve finale van Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër rekende in vier sets af met de Italiaan Matteo Berrettini: 6-3 6-2 6-7 (5) 7-5.

De partij kende een opmerkelijke onderbreking in verband met het publiek, dat vanwege de nachtklok moest vertrekken om 23.00 uur.

Lees ook Djokovic treft rivaal Nadal na zege op Berrettini

De halve finale tegen Nadal is een herhaling van de finale van vorig jaar in Parijs. Toen won de Spanjaard in drie sets en pakte hij zijn dertiende titel op Roland Garros. Djokovic won het Franse grandslamtoernooi een keer, in 2016.

Djokovic had in de vierde ronde vijf sets nodig tegen de jonge Lorenzo Musetti, omdat hij de eerste twee sets in een tiebreak verloor. De uitgeputte Italiaan moest bij 4-0 in de vijfde set opgeven.

Tegen Berrettini, de nummer 9 van de plaatsingslijst, was de 34-jarige Serviër meteen scherp. Onder toeziend oog van 5000 tennisfans die door de versoepeling van de avondklok voor het eerst bij een avondpartij mochten zijn brak hij de 25-jarige Italiaan in de vierde game van de eerste set en in de vijfde en zevende game van de tweede set. Daarnaast wist Djokovic de drie breakpoints die zijn tegenstander in de eerste set kreeg te overleven.

Volledig scherm © AFP

In de derde set ging het lang gelijk op. Berrettini, die in de vierde ronde niet in actie hoefde te komen door de opgave van Roger Federer, overleefde een breakpoint op 4-4, maar hield zijn servicebeurten. In de tiebreak pakte Djokovic twee punten op de service van Berettini en kwam op 5-4, maar de Italiaan kreeg het eerste setpoint op 6-5 na twee missers van de Serviër en benutte dat.

De vierde set werd bij een stand van 3-2 voor Djokovic onderbroken omdat het publiek om 23.00 uur het stadion moest verlaten in verband met de Franse avondklok. Al morrend verlieten de toeschouwers de tribunes van Court Philippe-Chatrier. In een leeg stadion had Berrettini moeite om zijn eerste servicegame te winnen. Door enkele fouten van de Italiaan kreeg Djokovic op 6-5 zijn eerste matchpoint, maar Berrettini serveerde goed. Op het derde matchpoint sloeg de Serviër alsnog toe. Met een kreet en een schreeuw naar overgebleven toeschouwers liet hij zijn emoties de vrije loop.

Het is voor Djokovic de elfde keer dat hij de halve finales haalt in Parijs. De nummer 1 van de wereld nam het in Parijs zeven keer eerder op tegen Nadal, drie keer in de have finale en drie keer in de finale en een keer in de kwartfinales. De Spanjaard won alle zeven partijen.