Djokovic twijfelt over deelname Olympische Spelen: het is 50-50

,,Ik moet erover nadenken. Zoals ik heb gezegd, het is mijn plan om naar de Spelen te gaan”, aldus Djokovic (34). ,,Maar op dit moment ben ik een beetje verdeeld door wat ik de afgelopen dagen heb gehoord. Het is 50-50.”

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat er geen toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij de Spelen. Daarnaast gelden er tal van restricties voor de atleten. ,,Het nieuws over de toeschouwers was erg teleurstellend om te horen. Ik heb ook vernomen dat er een hoop beperkingen gelden in het olympisch dorp. Mogelijk kunnen we andere atleten niet in actie zien.”