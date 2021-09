Djokovic verslaat Deense tiener in eerste ronde US Open

FC Twente Vrouwen moet na 1-1 tegen Benfica nog flink aan de bak voor plek in groepsfase Champions League

31 augustus ENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente moeten volgende week donderdag in Lissabon nog flink aan de bak om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League af te dwingen. De landskampioen kwam dinsdag in de kwalificatieronde tegen Benfica niet verder dan een 1-1 gelijkspel.