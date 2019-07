Djokovic wint vijfde Wimbledon-titel na epische finale

Finale WimbledonVoor de vijfde keer in zijn carrière nam Novak Djokovic lachend een hap van het heilige gras. De winnaar heeft altijd gelijk. Na een historische finale, die voor het eerst werd beslist na een tiebreak in de vijfde set en die de langste ooit werd, had hij vier sets lang het mindere van het spel tegen Roger Federer. Maar goed spelen op de belangrijke momenten is wat telt in tennis. Met zijn vijfde Wimbledon-titel komt Djokovic op zestien grand slams. En Federer zal nog heel wel wat nachten wakker liggen van twee verprutste tiebreaks en de twee gemiste matchpoints.

Door Rik Spekenbrink en Wout Fassbender



Op sommige tennisdagen is Novak Djokovic te goed, voor iedereen. Vanmiddag op Wimbledon was zo’n dag. Roger Federer liet een grote kans op zijn 21ste grand slam-titel liggen. Hij verloor, na vier sets de betere te zijn geweest, in vijf sets: 7-6, 6-1, 7-6, 6-4, 13-12 (3). Niet dat de overwinning van Djokovic gestolen genoemd mocht worden, in tennis win je in principe nooit onterecht. En Federer had de inzinkingen in de tiebreaks van de eerste en derde set geheel aan zichzelf te wijten.



De hoogstaande eerste set vol fraaie punten verdiende een tiebreak en kreeg die ook. Federer paste een andere tactiek toe dan in zijn halve finale tegen Rafael Nadal. In plaats van veelal de harde en vlakke backhand sloeg hij nu vaker een slice, om te vertragen en de bal laag te houden. Het was niet per se een verdedigende keuze, want de Zwitser kwam ook veel vaker naar het net dan in de vorige ronde, zeker in de tweede helft van de eerste set. En meestal bracht het Federer succes. Eén vroege kans kreeg hij om Djokovic te breken, op 1-2, maar die hielp hij om zeep.

De eerste set kon dan ook beide kanten op vallen. Federer leek de tiebreak weg te geven met een paar vroege forehandfouten. Maar met een aantal schitterende winners knokte hij zich terug. Hij kwam op een 3-5-voorsprong, mocht nog een keer serveren, maar vier al dan niet afgedwongen fouten later was het 7-5 en dus 1-0 voor Djokovic, die simpelweg minder fouten maakte.

Grootste vechtmachine

Zo veel energie als de Serviër in die eerste set had gestoken, zo snel en ongeïnspireerd gaf hij de tweede weg. Ongeconcentreerd gaf hij zijn eerste twee servicebeurten weg. Djokovic raakte ineens amper een bal en liet zich, ogenschijnlijk gelaten, op 5-1 nog eens breken voor de setwinst. Tekenend was de dubbele fout op setpunt tegen, die Djokovic haast bewust leek te slaan.

Was de dip tijdelijk van aard, of was de titelverdediger en nummer 1 van de wereld het kwijt? Djokovic staat bekend als de grootste vechtmachine. Het zal voor hem geen verrassing zijn geweest dat het publiek massaal op Federers hand was. Het leek Djokovic afgelopen decennium juist extra energie te geven. Maar ook aan het begin van de derde set oogde hij wat mat voor zijn doen. Waar waren de oerkreten en dodelijke blikken, het gevloek richting zijn entourage?

Maar qua tennis zat het in de derde set weer goed voor Djokovic. Beiden fietsten simpel door hun opslagbeurten. Tot 4-5, toen Federer na een geweldige stopvolley op setpunt kwam. Het stadion ontplofte, maar Djokovic speelde zich met drie simpele punten op rij veilig. Zelf kwam de Serviër in drie sets niet één keer op breekpunt, maar het deerde hem niet. Het kwam opnieuw aan op een tiebreak, en die was van Federer nog beroerder dan die in de eerste set. Weer speelde hij te passief, en vooral: maakte hij enorme fouten. Djokovic maakte als altijd geen enkele fout als het erop aan kwam en won de set moeiteloos.

Ragfijne punten

Federer, ongelooflijk maar waar, deelde vanaf de eerste bal van de vierde set gewoon weer de lakens uit. Hij zocht het net op, pakte de tweede service van Djokovic aan, en plaatst op 2-2 een break. Daar kwam er even later nog één overheen: 2-5. De set leek gespeeld, maar Djokovic creëerde voor het eerst in de partij breekkansen en benutte er één. Poging twee van het uitserveren van de set ging het een stuk beter voor Federer, op love.

De vraag: ‘Waarom nu wel’, was voor Federer van latere zorg. Soms speelt Djokovic gewoon te goed en is hij niet te verslaan. Deze middag duidelijk wel. Dat moest dan voor Federer in de vijfde set gebeuren. Daarin krikte Djokovic zijn niveau op. Hij maakte het Federer moeilijk in diens servicebeurten en de break op 3-2 leek een eerste voorbode op de uitkomst. Maar de Zwitser brak direct terug. Het werd 4-4, het werd 5-5. Met ragfijne punten bleven beiden elkaar bestoken, het publiek kon er geen genoeg van krijgen.

Volledig scherm Deze finale evenaart die van de langste ooit, het legendarische duel tussen Nadal en Federer in 2008. © AP Federer piepte soms, maar kraakte niet. Het werd 6-6. Geen tiebreak, die heeft Wimbledon vanaf dit seizoen wel ingevoerd, maar pas bij de stand 12-12. Djokovic moest dat overigens even navragen bij de scheidsrechter. Het werd 7-7, en het leek 8-7 te worden, maar vanaf 30-0 verloor Djokovic vier punten op rij. Na de laatste, een, forehand-passing, trilde het beton van het Centre Court.



Federer kon op 7-8 voor de titel gaan serveren. Hij kwam met een paar aces op twee kampioenschapspunten. Maar wéér ging het mis. Federer drukte niet door, Djokovic speelde vier goed punten en brak terug: 8-8. De allereerste tiebreak in de beslissende set op Wimbledon leek in de maak, toen het 10-10 kwam te staan.

In een heerlijke game op 11-11 kwam Federer terug van 40-0. Hij had het geluk aan zijn zijde met een paar netballen, kwam na een geslaagde challenge op breakpoint, maar miste dat. Daarna riep Djokovic de hulp in van hawk-eye, maar hij zat ernaast en dat gaf Federer opnieuw de kans om te breken. Weer slaagde hij niet. Djokovic speelde zich vervolgens uit de problemen, waarna Federer zich met een love game verzekerde van een tiebreak. Na drie missers achter elkaar van Federer was het geluk aan zijn zijde. Djokovic gleed uit (4-2) en sloeg daarna de bal in het net.

Hij leek daar juist energie uit te putten. Djokovic richtte zich op en kreeg drie matchpoints. De eerste was meteen raak na een framebal van Federer. Typerend voor de partij eindigde hij met fout. Zo greep de Serviër zijn vijfde Wimbledon-titel, na een historische finale in vele opzichten.

