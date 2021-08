Djokovic zegt af voor tennistoernooi van Cincinnati

De Serviër verloor in Tokio in de halve finale van de Duitser Alexander Zverev, de latere olympisch kampioen. Het brons moest hij vervolgens aan de Spanjaard Pablo Carreño Busta laten.

Het toernooi in New York wordt gespeeld van 30 augustus tot 12 september. De 34-jarige Djokovic is daar als eerste geplaatst. Hij kan de eerste speler sinds Rod Laver in 1969 worden die in één jaar zowel het Australisch Open, Roland Garros, Wimbledon en het US Open wint. De favoriet deelt met twintig grandslamzeges de eerste plaats op de recordlijst met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal.