Djokovic zonder problemen naar halve finales in Dubai

Djokovic maakte nog maar weinig minuten op de baan van Dubai. De openingsronde won hij gemakkelijk van Malek Jaziri (6-1, 6-2) en in zijn tweede partij werd Philipp Kohlschreiber met 6-3 en 6-1 aan de kant gezet. Telkens had hij iets meer dan een uur nodig.



Katsjanov, die Djokovic in 2018 versloeg in de finale van het masterstoernooi in Parijs, is de nummer zeventien van de wereld. In de volgende ronde treft Djokovic de winnaar van de partij tussen Gaël Monfils en Richard Gasquet. Djokovic won het toernooi in Dubai in 2013 voor het laatst. Daarvoor won hij er in 2009, 2010 en 2011.



Stefanos Tsitsipas won in drie sets van Jan-Lennard Stuff: 4-6, 6-4 en 6-4. De Griek neemt in de halve finale op tegen Dan Evans, die de als zesde geplaatste Andrei Roeblev uitschakelde.