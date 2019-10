Djokovic zonder problemen naar kwartfinales in Parijs

Voor een plek in de halve eindstrijd neemt de als eerste geplaatste Djokovic het op tegen Stefanos Tsitsipas. De Griek, nummer 7 van de wereld, was met 6-3 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur.



De 32-jarige Djokovic won het toernooi in de Franse hoofdstad in 2009, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar was de Rus Karen Chatsjanov hem in de eindstrijd de baas.



Bekijk de hoogtepunten van het duel tussen Djokovic en Edmund: