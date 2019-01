Djokovic zonder setverlies naar derde ronde

Djokovic gaat dit jaar op jacht naar alweer zijn zevende titel op de Australian Open en zijn vijftiende overwinning in totaal op een Grand Slam. Eerder stond de Serviër al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 met de trofee in handen in Australië. Dat zijn net zoveel overwinningen als mede-recordhouder Roger Federer.

Na een 3-0 overwinning op de Amerikaan Mitchell Krueger trad Djokovic in de tweede ronde aan tegen Tsonga, die momenteel 177ste staat op de wereldranglijst.



Het verschil op de tennisbaan was minder groot dan die op de wereldranglijst, maar een verrassing zat er niet in voor Tsonga. Djokovic was een maatje te groot voor de Fransman in de Rod Laver Arena en stond wederom geen set af.