Doan wil naar PSV, José Rodriguez naar Malaga

Doan wil graag naar PSV

Dat PSV interesse heeft om Ritsu Doan van FC Groningen over te nemen, was vorige week al duidelijk. De Japanner liet zich zondag voor het eerst uit over de Eindhovense interesse en vertelde na afloop van AZ-FC Groningen aan meerdere media dat hij een stap naar PSV ziet zitten.

Hij speelde niet mee, omdat hij hoofdpijn had. Velen koppelden zijn absentie aan transferkoorts, maar van een overgang is nog geen sprake. PSV-trainer Mark van Bommel bevestigde gisteren na Heracles Almelo-PSV ook dat de Eindhovenaren interesse in hem hebben, maar liet ook blijken dat er meerdere kandidaten zijn om de ploeg te versterken.

Doan is 21 jaar en wordt al jaren gevolgd door PSV. In juni 2016 wilde de club hem huren van Gamba Osaka, met het idee om hem een jaar te laten acclimatiseren in Eindhoven. Uiteindelijk kwam het niet tot een deal en later sloeg FC Groningen wel toe.

Het is nu dus aan PSV en FC Groningen. Partijen moeten een akkoord zien te bereiken om Doan alsnog in het shirt van PSV te kunnen zien. Geschat wordt dat een prijs van ongeveer acht miljoen euro realistisch is.

José Rodriguez naar Malaga

José Rodríguez verruilt Mainz voor Malaga. De 24-jarige middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittard speelde, tekent voor drie jaar. Rodríguez, opgeleid bij Real Madrid, speelt in het seizoen 2016-2017 ook al voor de club uit de Spaanse tweede divisie.

Dolberg op weg naar Nice

Kasper Dolberg is de nieuwe spits van Nice. Volgens Deense en Franse media betaalt de Franse club ongeveer 25 miljoen euro aan Ajax voor de aanvaller, die per direct overstapt naar de Franse club uit de Ligue 1. Dolberg, die zaterdag al geen deel uitmaakte van de Amsterdamse selectie voor het duel in Venlo tegen VVV, stond bij Ajax nog tot 2022 onder contract. Nice zou Dolberg een contract voor vijf seizoenen hebben voorgelegd. Dolberg stond ook in de belangstelling van Bayer Leverkusen en Hoffenheim, maar hij kiest voor het elftal van Patrick Vieira.

