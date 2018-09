Dochter Serena ook in tutu, Alba en Bartra treuren niet

Meijers heeft spijt van uitlatingen

Gisteren verscheen de trailer van 'Voetbal is oorlog', de film over Achilles '29 in het rumoerige seizoen 2016/2017. Toenmalig trainer Eric Meijers zag de beelden gisteren ook en schrok toch wel een beetje van zichzelf. ,,Hij is geen kutkeeper. Integendeel, de eerste helft van het seizoen de BESTE van het elftal." De film is binnenkort te zien op het Nederlands Filmfestival in Utrecht en in januari op NPO.