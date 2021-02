Dodig en Polasek sterkste mannendubbel in Melbourne

Twijfelach­ti­ge eer voor Kum: VVV’er evenaart twee erkende delinquen­ten met rode kaart

20 februari Chrisian Kum is zaterdag voor de zevende keer met een rode kaart van het veld gestuurd in de eredivisiewedstrijd tegen AZ (1-4 nederlaag). De Duitse verdediger van VVV-Venlo evenaarde een record in de hoogste voetbalklasse.