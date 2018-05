Doelpunt bij FC Twente kost 7,50 euro, treffer bij Heracles stuk goedkoper

Uit onderzoek van Kortingscode blijkt dat de jaarkaarthouders van Heracles Almelo 4,81 euro per punt betaalden. De seizoenkaarthouders uit Enschede betaalden liefst 12,92 euro per gewonnen punt. Dat de Heracles-fans goedkoop uit zijn is geen verrassing, aangezien de Almeloërs ook de goedkoopste seizoenkaarten van alle Eredivisieclubs aanbieden (149,00 euro). Bij FC Twente kost de goedkoopste seizoenkaart 232,50 euro.

Per doelpunt

Wie van veel doelpunten houdt kan het beste een seizoenkaart van ADO Den Haag nemen. De Haagse fans betaalden 4,17 euro per doelpunt, terwijl de fans van VVV-Venlo liefst 10,26 euro per doelpunt uitgaven. Bij Heracles Almelo betaalt de fanatieke aanhang 5,14 euro per treffer en in Enschede hebben de fans 7,50 euro per thuisdoelpunt betaald.