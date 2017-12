Dolblije Nuis rekent nog maar eens af met het verleden

Door Tim Reedijk



Zijn telefoon gaat. 'Ik ben bijna klaar', zegt Nuis. En daar is alweer de volgende vraag van de media over zijn 1000 meter. 1.07,64, een baanrecord in Thialf en een wereldrecord laaglandbaan. Grijnzend staat hij de pers te woord over zijn beste race ooit, zoals hij zelf zegt. ,,Dit was een vlekkeloze 1000 meter, het ging bijna vanzelf. Ik voel nog niet dat ik naar de Spelen ga."



Zelf zocht de wereldkampioen meteen na afloop zijn tijd op het scorebord, die hij niet meteen kon vinden. Totdat het ineens in beeld kwam: 1.07,64. ,,Toen werd ik wel even helemaal gek", zegt Nuis. ,,Dat geeft een bom zelfvertrouwen. Ik wist dat ik het kon, ik rijd een goed seizoen en voel me fit. Maar dit..."



In 2009 werd Nuis op het olympisch kwalificatietoernooi derde op de 1000 meter, maar werden dankzij nominaties de lager geklasseerden Mark Tuitert en Jan Bos naar de Spelen van Vancouver in 2010 gestuurd. In 2013 werd hij ziek, twee weken voor het OKT. Hij finishte slechts als zesde op de 1000 meter en als vierde op de 1500 meter: geen Olympische Spelen in Sotsji. Zelf nuanceert hij dat een beetje. ,,In 2009 zat ik als 19-jarige gewoon bij de top-3 en vier jaar geleden was ik ziek. Maar natuurlijk voelt dit als afrekenen met het verleden. Daar heb ik het maar druk mee", lacht hij, wijzend op de naam 'beste schaatser die nooit wereldkampioen werd'. In februari werd hij dat wél, in Gangneung op de 1000 en 1500 meter. En nu gaat de Leidenaar dus ook 'gewoon' naar de Spelen.