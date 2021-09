Dominant AZ laat in Conference League zege liggen bij Deense Randers

FK Jablonec boekt zege

In de groep van AZ in de Conference League heeft FK Jablonec gewonnen van CFR 1907 Cluj. De Tsjechen deden dat in eigen huis met 1-0. In de 52ste minuut kwam de thuisclub op voorsprong. Václav Pilar benutte een strafschop. In een situatie kort daarvoor was aanvoerder Camora bij de Roemenen uit het veld gestuurd. Jablonec is meteen de leider in de betreffende poule.