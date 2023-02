Dominante Tadej Pogacar schrijft Ruta del Sol op zijn naam, Omar Fraile sprint naar winst slotetappe

Met samenvatting Droomweek voor Griekspoor in Ahoy strandt in halve finale tegen wereldtop­per Sinner

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt om de finale van de ABN Amro Open in Rotterdam te bereiken. De Italiaan Jannik Sinner rekende in Ahoy in twee sets af met de 26-jarige Nederlander: 7-5, 7-6.