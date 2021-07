Dominante Verstappen zet met historische hattrick grote stap in WK

Door Arjan Schouten Wat een overmacht. Wat een dominantie. Mocht er nog iemand twijfelen aan de titelkansen van Max Verstappen dan heeft de Limburger veel van die onduidelijkheid wel weggenomen met zijn machtsvertoon in de GP van Oostenrijk. De Nederlander bleek zo extreem veel sneller dan de concurrentie dat hij met nog tien rondjes te gaan aan de leiding zelfs de luxe had om vers rubber op te halen, en te jagen op dat ene extra WK-puntje. Een gewaagde missie die nog slaagde ook. ,,De auto was nóg beter dan vorige week. De auto was onwerkelijk sterk’‘, jubelde Verstappen.

Die gedurfde pitstop moet als een stomp in de maag hebben gevoeld bij Mercedes. De recordkampioen was geen moment in staat om Verstappen uit te dagen. Nee, ze waren daar vooral druk met McLaren-jonkie Lando Norris. Het was de Brit die Hamilton liefst twintig seconden op wist te houden, gestart van front row naast Verstappen. ,,Wat een geweldige coureur is die Lando’’, riep Hamilton, toen hij ‘m eindelijk voorbij was. Niet wetende dat hij de Brit - die nota bene ook nog een straf van vijf tellen op moest halen in de pitstraat na een potje knokken met Sergio Pérez - later in de race na eerst al teamgenoot Valtteri Bottas ook nog langs moest laten, vanwege wat schade aan zijn auto. Zo kwam Hamilton niet eens op het podium, met P4. Een dure misser in het wereldkampioenschap, waar Verstappen nu fier leidt met 182-140. ,,Ongelofelijk. De auto was onwerkelijk goed’’, aldus Verstappen.