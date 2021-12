Dominic Thiem moet ook Australian Open aan zich voorbij laten gaan

Thiem, een jaar geleden nog de nummer 3 van de wereld, had zich al eerder afgemeld voor het landentoernooi om de ATP Cup en het toernooi van Sydney, waar tennissers zich voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij wil nu eind januari in Argentinië zijn rentree maken. ,,We denken dat dat een beter moment is om terug te keren”, meldde de 28-jarige Oostenrijker op Twitter. Hij blesseerde zich in juni op het Mallorca Open.