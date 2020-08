Dominique Janssen: ‘Dit is het beste moment om Lyon te verslaan’

Door Tim Reedijk



Zo’n anderhalve week zit Dominique Janssen al in een hotel in het Spaanse San Sebastian. Daar vindt vanavond om 20.00 uur de climax van de Final Eight plaats, de Champions League-opzet die we nog kennen van de mannen. Na het kampioenschap en de bekerwinst kan Janssen, in het eerste seizoen dat ze überhaupt Champions League-minuten maakte, vanavond dus zelfs de Treble pakken. Als vaste waarde in het hart van de defensie.