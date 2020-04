Dominospel op het ijs: met vertrek Nuis is stoelendans in volle gang

Omstreden voorzitter gewichthef­bond treedt af

22:16 De omstreden voorzitter van de internationale gewichthefbond Tamas Ajan is afgetreden. De 81-jarige Hongaar was al voor 90 dagen geschorst, vanwege een onderzoek naar mogelijke misstanden die onder zijn leiding plaatsvonden. Hij was onder meer beschuldigd van corruptie. Ajan is 20 jaar aan de macht geweest.