Domper voor Lewis Hamilton in titelstrijd met Max Verstappen

Mark Meijer stopt als technisch directeur van KNGU: ‘De turnsport komt uit grootste crisis in zijn bestaan’

Mark Meijer stopt als technisch directeur van de KNGU. Hij legt zijn taken per 1 februari van volgend jaar neer. Meijer trad bij de Gymnastiekunie in 2018 in dienst en maakte roerige tijden mee. ,,De turnsport komt uit de grootste crisis in zijn bestaan", stelt hij bij de bekendmaking van zijn aanstaande vertrek. Zijn opvolger is nog niet bekend.

16:43