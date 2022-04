Door blessures geplaagde Jo-Wilfried Tsonga kondigt afscheid aan

Tsonga reikte in 2008 tot de finale van de Australian Open, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. In totaal won hij achttien ATP-titels, zijn laatste in 2019. Vijf jaar geleden schreef hij het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam door in de finale de Belg David Goffin te verslaan. In 2011 verloor hij in Ahoy in de finale van de Zweed Robin Söderling.