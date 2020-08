Door Koeman kleurt Barcelona weer oranje: waarom die sterke band?

Johan en Danny Cruijff en hun gezin bleven er voor altijd wonen, ook nadat Johan in 1996 als trainer van FC Barcelona was ontslagen. Patrick Kluivert is er met heel zijn huidige gezin enkele jaren geleden teruggekeerd, nu zoontje Shane er voetbalt en hijzelf werk bij de club vond. Oud-doelman Ruud Hesp komt er vrijwel elk jaar met zijn gezin in de zomer, voor het strand en om oude vrienden te bezoeken, net als Ronald de Boer. En Ronald en Bartina Koeman verkochten vorig jaar hun huis in de Algarve om het te verruilen voor een appartement in Barcelona, de stad waar tussen 1989 en 1995 twee van hun drie kinderen werden geboren.