Doorgaan Grand Prix van Nederland hoogst onzeker na statement Formule 1

De wereldautosportfederatie FIA sprak in een eerder persbericht van een hervatting van het seizoen op 1 mei. ,,We lezen tegenstrijdige berichten vanuit FIA en FOM. Wij hebben nog geen officieel bericht ontvangen dat we van de kalender af zijn en proberen daar helderheid over te krijgen”, geeft de organisatie van Zandvoort aan in een reactie. Later kwam er een nieuw persbericht vanuit de FIA waarin ook gesproken wordt over eind mei.