Doorgaan Hellendoorn Rally in gevaar

Het doorgaan van de - ingekorte - Hellendoorn Rally op zaterdag 18 september hangt aan een zijden draadje. De organisatie van het grote publieksevenement is onaangenaam verrast door aanvullende eisen die de Veiligheidsregio Twente nu stelt. „Als we die moeten uitvoeren, kunnen we de rally onmogelijk gaan organiseren”, zegt voorzitter Theo Engels.

Maximaal 750 mensen bij een klassementsproef, die vooraf gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs en vervolgens niet meer bij een andere proef mogen gaan kijken. De Veiligsheidsregio Twente wil daarmee vermenging van het publiek voorkomen, dat bovendien niet langer dan een half uur op een plek mag blijven staan. „We moeten dus mensen op gaan sluiten”, reageert voorzitter Engels.

Quote De extra maatrege­len die ons nu worden voorge­schre­ven zijn totaal onrealis­tisch Theo Engels

Totaal onrealistisch

Hij gaat verder: „En hoe kunnen wij nou zien of mensen al ergens anders hebben staan kijken of waar ze vandaan komen? Bovendien, ga eens kijken hoe in een gemiddeld winkelcentrum bezoekers door elkaar lopen. We moeten toezicht houden op private gronden. Dat slaat helemaal nergens op, daar hebben wij niks over te vertellen. De extra maatregelen die ons nu worden voorgeschreven zijn totaal onrealistisch.”

Gelijkheidsbeginsel

Wat voorzitter Engels vooral steekt, is dat het advies van de Veiligheidsregio Twente afwijkt van die van Breda en Salland, waar hetzelfde coronaprotocol van toepassing is. Afgelopen juli werd de GTC Rally in Brabant verreden en op 28 augustus vindt in Hardenberg de Vechtdal Rally plaats. „Daar mag het wel, maar hier gelden opeens andere eisen. Nemen de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van onze rally het afwijkende advies over, dan is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel.”

Failliet

De rally-organisatie stuurt daarom dit weekeinde een brief naar de gemeentebesturen van Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en Twenterand waarin wordt gewezen op dit gelijkheidsbeginsel en dat de rally met het bestaande coronaprotocol zonder risico kan worden gehouden. „Nemen zij toch het advies van de Veiligheidsregio Twente over, dan rest ons nog een gang naar de rechter. Maar dan lopen we zulke financiële risico’s dat de Hellendoorn Rally failliet gaat.”

Financiële gok

De hoop van Engels en zijn manschappen is op een snel en voor de rally positief besluit van de gemeentebesturen. „Dan kunnen we onze rally nog gaan rijden. Anders is het voor ons een onverantwoorde financiële gok”, besluit de voorzitter.