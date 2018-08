Dopingautoriteit wil schildklierhormonen al lang verbieden

FC Twente accepteert straf vanwege misstanden tijdens duel tegen NAC

10:34 ENSCHEDE - FC Twente heeft een boete van 7.500 euro gekregen vanwege de misstanden tijdens de laatste competitiewedstrijd van het afgelopen seizoen tegen NAC. Daarnaast krijgt de club een voorwaardelijke straf van het spelen van een thuiswedstrijd zonder supporters in de vakken 101 tot en met 108. Dat is de plek achter het doel, op de eerste ring. Daar is VAK-P gesitueerd. Twente heeft dit schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd.