Dopingstraf voor Chileense tennisser Jarry

Jarry hield in zijn verdediging vol dat de verboden anabole stoffen via vervuilde voedingssupplementen in zijn lichaam zijn beland. Tennisbond ITF vond dat aannemelijk, maar schorste de tennisser, de nummer 89 van de wereld, wel omdat hij de regels heeft overtreden. Daarbij werd ook in acht genomen dat het zijn eerste dopingovertreding ooit was.