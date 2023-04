Dorian Godon verrassende winnaar Brabantse Pijl, Demi Vollering nét niet de beste bij de vrouwen

Turnsters Wevers, Visser en Thorsdot­tir liggen op fina­lekoers bij EK, WK-ticket al binnen

Turnsters Sanne Wevers, Naomi Visser en Eythora Thorsdottir liggen na drie van de vier subdivisies op koers voor individuele finaleplaatsen bij de EK in het Turkse Antalya. Een startbewijs voor de WK later dit jaar in Antwerpen is bovendien al binnen.