Dorian Godon wint Brabantse Pijl bij mannen, Vollering wint nét niet bij vrouwen

Racisme-rel in de Verenigde Staten rond Belgische voetballer van New York Red Bulls

De Belgische voetballer Dante Vanzeir traint en speelt voorlopig niet bij de Amerikaanse club New York Red Bulls. De 24-jarige aanvaller, die pas twee maanden in de Verenigde Staten voetbalt, neemt ,,tot nader order” afstand van de club vanwege een racisme-rel. Het komt erop neer dat hij op non-actief is gezet.