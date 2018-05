Dortmund kijkt naar De Ligt, AC Milan aast op Depay

De Ligt op verlanglijstje Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is geïnteresseerd in de diensten van Matthijs de Ligt. De 18-jarige verdediger werd al aan de Duitse topclub gelinkt toen Peter Bosz daar nog trainer was. Volgens Kicker gaat Dortmund deze transferperiode bekijken of de gewilde De Ligt haalbaar is. Mocht hij meer dan 40 miljoen euro kosten, dan moeten de Duitsers afhaken.