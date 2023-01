Dortmund stelt Moukoko ultimatum, PSV heeft oogje op oud-speler Fortuna, Villa wil Danjuma

Aanklager wil Oussama Tannane drie wedstrij­den aan de kant hebben

De aanklager betaald voetbal heeft NEC-speler Oussama Tannane een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De Marokkaanse middenvelder werd gisteren in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0) al na ruim 20 minuten met rood van het veld gestuurd, omdat hij in een duel met Kacper Kozlowski een slaande beweging had gemaakt.

12:32