Dost dient ontslag in bij Sporting

De ex-Oranje-international werd vorige maand in elkaar geslagen door hooligans van Sporting. Omdat zijn werkgever zijn veiligheid niet heeft kunnen waarborgen, denkt hij goede gronden te hebben om onder zijn nog twee jaar doorlopende contract uit te kunnen.



Dost, goed voor 61 goals in 61 competitiewedstrijden, is de zesde speler die in een brief heeft aangegeven dat hij naar aanleiding van de aanval op het trainingscomplex vertrekt bij de club. Ook de Portugese WK-gangers Rui Patricio, William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Matins en Daniel Podence voelen zich niet meer veilig bij Sporting. Niet in de laatste plaats omdat ze vermoeden dat voorzitter Bruno de Carvalho achter de gewelddadige actie zat.



De omstreden Portugees, die al langer overhoop ligt met zijn sterspelers, heeft nauwe banden met de harde kern van Sporting. Hoewel de druk op De Carvalho de laatste weken flink toenam, peinsde hij er niet over om op te stappen. Dat lijkt hij nu toch te overwegen.



In een reactie op het massa-ontslag heeft De Carvalho inmiddels aangeboden om terug te treden. In ruil daarvoor moeten de zes ontslagnemers, onder wie Dost, een document ondertekenen dat ze bij Sporting blijven.



Eerder pakte trainer Jorge Jesus al zijn biezen. De excentrieke oefenmeester vertrok naar Al Hilal in Saoedi-Arabië. Voor Bas Dost is interesse van het Spaanse Sevilla.