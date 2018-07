Dougall weg bij Sparta, Duplan komt, Cavani droomt van Real

Duplan officieel Spartaan

En nog een nieuwtje uit Rotterdam. Edouard Duplan heeft een contract getekend voor één jaar op Spangen. De 35-jarige aanvaller, die tussen 2007 en 2010 ook al actief was op Het Kasteel, trainde al enkele weken mee. Op de website van Sparta laat Duplan weten realistisch te zijn over zijn nieuwe avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik wil komend seizoen mijn bijdrage leveren om met Sparta voor promotie te gaan. De degradatie met Sparta in 2010 ben ik nooit vergeten en in de jaren daarna heb ik altijd contact gehouden met Spartanen. Natuurlijk ben ik realistisch en weet ik dat ik vast niet alle wedstrijden 90 minuten zal spelen, maar met mijn ervaring wil ik de jonge jongens en deze club helpen om te presteren.”

Dougall verruilt Sparta voor Barnsley

Moriyasu nieuwe Japanse bondscoach

Hajime Moriyasu gaat de Japanse voetbalploeg coachen. De oud-international is nu nog trainer van de olympische selectie. Moriyasu is de opvolger van Akira Nishino, die opstapte na de uitschakeling van Japan in de achtste finales van het WK tegen België. Nishino nam het zichzelf kwalijk dat zijn ploeg een voorsprong van 2-0 verspeelde (2-3) en zei dat hij te veel risico's had genomen in het laatste deel van die wedstrijd.



De 49-jarige Moriyasu speelde in de jaren negentig 35 interlands voor Japan. Als coach hielp hij de club Sanfrecce Hiroshima tussen 2012 en 2015 aan drie landstitels in de J-League. Moriyasu zit tijdens het toernooi om het Aziatisch kampioenschap, in 2019, voor het eerst tijdens een einderonde op de bank. Japan speelt dan tegen Oezbekistan, Oman en Turkmenistan.



Het is niet duidelijk of Moriyasu ook de olympische ploeg, die in voorbereiding is op de Spelen van 2020 in Tokio, blijft begeleiden.