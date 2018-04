Douwe de Vries blijft bij Lotto-Jumbo

Aanvallen­de problemen FC Twente in aanloop naar cruciaal duel

11:55 ENSCHEDE - De spoeling wordt dun in de voorhoede bij FC Twente in aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen Vitesse. Tom Boere traint nog apart en het is maar de vraag of Luciano Slagveer en Adnane Tighadouini fit zijn voor aanstaande zondag.